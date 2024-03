La difesa dello Stato di diritto riparta dalle assoluzioni di Lotti e Renzi. L’opinione di Mayer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 12 marzo 2024) Sono soddisfatto per la sentenza di assoluzione di Lucae Tiziano, persone che conosco da molti anni, e naturalmente per gli altri imputati nel processo Consip. In merito a questa vicenda, vorrei anche evidenziare un aspetto collaterale ai lettori. Nonostante le note tensioni nella loro relazione, Matteoe Carlo Calenda hanno commentato quasi con le stesse parole l’esito del processo. Prendendo spuntodichiarazioni del deputato di Azione, Enrico Costa, entrambi hanno sollevato la stessa domanda. Ci sarà qualcuno – nelle redazioni, nella magistratura, in Parlamento – che avrà il coraggio di chiedere scusa? Finora, nessuno ha chiesto scusa a un grande investigatore come il generale Mario Mori per l’assurdità delle interminabili vicende giudiziarie di cui èvittima, ...