La denuncia di Cruciani | “Vogliono censurare me e Vannacci”

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 12 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha esordito con una breve cartolina sull’esito delle elezioni in Abruzzo: “Strano ragazzi, non ho sentito in queste ore che hanno vinto i manganelli. Perché qualcuno non dice che invece delle matite hanno vinto i manganelli in Abruzzo? Perché io questo mi aspetto naturalmente dopo aver detto che in Sardegna avevano vinto le matite elettorali invece dei manganelli. Da una parte c’erano i manganellatori, i fascisti, e dall’altra i democratici che puntano alle elezioni. Adesso non si dice nulla, come mai? Tutti muti in questo caso. E poi, non era cambiato il vento? Ci avete fatto due coglioni così in due settimane per 1200 voti di vantaggio col cambiamento e coi fascisti che erano stati scalzati dalla democrazia. Adesso cosa è rimasto di questa campagna antifascista? Niente, un caz**! Semplicemente si è votato in due ...