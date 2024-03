La cura De Luca - Panorama in edicola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 12 marzo 2024) L'editoriale del direttore Donald Trump è politicamente scorretto. I suoi detrattori ne descrivono spesso le bugie, criticando il modo in cui taglia la realtà con l'accetta, ribaltandola. Ma forse è proprio per quello che ai commentatori appaiono delle enormi grossolanità che agli americani piace. Dopo anni di politicamente corretto, gli elettori vogliono discorsi diretti e non più accomodanti. Soprattutto, non ne possono più di sentirsi sotto esame e colpevoli per qualche cosa che ritengono di non aver fatto. Si spiega cosi l'incredibile ciclone che sta terremotando quella che è considerata la più grande democrazia del mondo. Terapia d'urto. Così Deha terremotato la sanità in Campania Ospedali al collasso, prestazioni in grave deficit, inchieste e rinvii a giudizio. E questo nonostante un bilancio da 15 miliardi di euro... Nella regione del Sud la salute è un ...