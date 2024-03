La classifica delle acque minerali | ecco le migliori secondo Altroconsumo E non mancano le sorprese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) L’acqua minerale che viene bevuta dalle persone non è sempre la stessa, né per qualità, né per proprietà. È utile dunque una guida per poter orientarsi tra le decine diin bottiglia che riempiono gli scaffali dei supermercati. A questo proposito,ha stilato una minuziosa, analizzando ben 79 tipi diversi di acqua minerale naturale, effervescente e frizzante.Leggi anche: Acqua bollente dal termosifone: bimba ustionata a scuola. E’ in terapia intensiva In particolare, gli esami di laboratorio commissionati dasono stati effettuati su 37 marche dinaturali, 13 effervescenti naturali e 29 frizzanti. Il risultato a sorpresa è che la migliore acqua minerale in bottiglia è anche una tra quelle più economiche ...