La Classifica della Moviola dopo la 28ª giornata

Sci alpino, gli italiani al via nelle gare tecniche delle Finali di Coppa del Mondo: Brignone e Bassino rinunciano allo slalom: La lunga stagione dello sci alpino sta per volgere al termine, con le Finali della Coppa del Mondo 2023-2024 in programma a Saalbach (in Austria) da sabato 16 a domenica 24 marzo. Il calendario dell'e ...oasport

Tiro: Medaglie azzurre in India: La Coppa del Mondo WSPS (World Shooting Para-Sport) di New Delhi si è chiusa con l’Italia che ha dominato la Classifica dei tiratori in carrozzina, con l’oro di Davide Fedrigucci e l’argento di Sandro ...incodaalgruppo.gazzetta

Uova di Pasqua: le 10 più belle del 2024 (più una solo per ricchi): A forma di animali, di supereroi o razzi spaziali, oppure minimal, allungate, "trapuntate", dipinte: ecco tutte le uova più belle del 2024 Niente fa più festa di un uovo di cioccolato rotto al centro ...gamberorosso