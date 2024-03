La Casertana dura solo venti minuti poi si scioglie | il Mister | “Problema mentale | ma possiamo uscirne”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 12 marzo 2024) Caserta (Alfredo Stella). Altro derby di lunedì e altra sconfitta. Unaindecifrabile quella vista ieri sera al Liguori di Torre del Greco. Benei primiin cui ha anche centrato una traversa, poi si è letteralmente liquefatta. Alla fine basta un gol di Contessa per condannare i Falchetti all’ennesimo capitombolo di inizio settimana. Ora si cercano le cause di questa brusca inversione di tendenza: la squadra, con l’inizio del girone di ritorno, fatto salva la vittoria di Monopoli sta mostrano una imprevedibile quanto preoccupante involuzione, sia in termini di risultati che di gioco. Troppo spesso distratta in difesa e slegata tra i reparti, è venuto meno quel collettivo che ha caratterizzato piacevolmente la prima parte del torneo. Almeno per ora il sesto posto non sembra essere messo in ...