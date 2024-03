La casa dei figli di mouse | chi sono i 12 concorrenti del reality?

(Di martedì 12 marzo 2024) Ladeidiè unshow iniziato l’11 marzo e che vede protagonisti 12 tiktoker napoletani. Il programma va in diretta streaming dalle 21 alle 3 di notte con gli influencer che avranno la possibilità di farsi conoscere più da vicino dai loro fan. Da sottolineare anche il significato del titolo del, che sta per “ladeidel topo”, cioè, dei “di zo..ola” – che in napoletano ha un doppio significato. Andiamo a vedere quali, da Rita De Crescenzo a Papusciello. Rita De Crescenzo Rita De Crescenzo – fonte InstagramRita De Crescenzo, napoletana, classe 1979, ha debuttato su TikTok nel 2020. Sul web si è fatta conoscere grazie a tormentoni come la canzone Ma te ...

È in onda sui social l' alter ego del Grande Fratello , che prende il nome di Casa dei figli di Mouse : ecco come vederlo L'articolo Mentre il Grande Fratello è in onda , a Napoli è iniziato il suo ... (novella2000)

La casa dei Figli di Mouse: che cos’è, come funziona, concorrenti, dove seguirlo, streaming e YouTube: Lunedì 11 marzo 2024, ha preso il via ufficialmente “La casa dei Figli di Mouse”, un reality show che vede come protagonisti 12 tiktoker napoletani. In diretta streaming, dalle 21 fino alle 3 di notte ...spettegolando

