La Camera del Lavoro | le monete che spariranno e il tram preso al volo

(Di martedì 12 marzo 2024) Cucchi Eccomi dunque in vis Visconti di Modrone, davanti alle vetrine di Taveggia, dove mi incanta la vista di magnifici dolci e dolcetti. Leggo poi un avviso in cui si avverte la gentile clientela che, temporaneamente, occorre regolare i conti solo con pagamenti elettronici. Tra un po’, penso, i soldi in normali biglietti e monetine saranno cosa del passato…Proseguo dunque per la via Corridoni, oltrepasso il tapas bar spagnolo, Ba-Ba Reeba dove un tempo venivo spesso con gli amici, perché abitavo in zona, ed eccomi allora in corso di Porta Vittoria. Sulla mia destra ho il Palazzo di Giustizia e sulla sinistra la facciata di San Pietro in Gessate, che sempre mi incanta con il suo antico, accogliente rosso volto quattrocentesco, Fondata dagli Umiliati, fu progettata da Guiniforte Solari e ha una lunga e importante storia, fino ai bombardamenti del 1943 e all’attuale progetto per ...