La Bosnia si avvicina all’Ue | Von der Leyen | “Il futuro del Paese è nella nostra Unione”

(Di martedì 12 marzo 2024) LaErzegovina potrebbe entrare a far parte dell’Ue, lo ha annunciato la Presidente della Commissione Ue Ursula Von der, durante l’ultima Plenaria dell’Europarlamento. “Da quando abbiamo concesso lo status di candidato, la-Erzegovina ha compiuto passi impressionanti verso di noi” ha dichiarato la Presidente, sottolineando come ilabbia affrontato “più passi importanti L'articolo proviene da Il Difforme.

Bosnia: governatore Banca centrale a colloquio con delegazione ministero Finanze Usa: e in particolare ha sottolineato l'importanza dell'adozione della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro come passo chiave per avvicinare la Bosnia Erzegovina agli standard e alle pratiche ...agenzianova