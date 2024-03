La badante giusta? Te la trova l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 12 marzo 2024) L’Italia non è un paese per giovani, ma per badanti e caregiver sì: considerata l’aspettativa di vita sempre più lunga, il numero di chi si offre per assistere gli anziani è sempre in crescita. Le badanti in Italia, infatti, sono circa 1,12 milioni, per il 91% donne e per il 70% straniere, sulla base degli ultimi dati disponibili, elaborati dalla SDA Bocconi. Inoltre, nel 2042 si prevede che gli over65 saranno quasi 19 milioni, il 34% della popolazione e le fasce di età che cresceranno di più saranno quelle di 75-84 anni e di 85 anni e più. Amalia, come l’IA ci aiuta nell’assistenza agli anziani Proprio per supportare le famiglie nella ricerca delpiù idoneo per esperienza, competenze, tratti caratteriali e personali dell’anziano da assistere nasce Amalia , la piattaforma che tramite AI e algoritmi,il caregiver giusto per ogni ...