Kvaratskhelia | l’ex scout del Real | «Lo scambierei con Vinicius | vorrei vederlo con Mbappé e Rodrygo»

(Di martedì 12 marzo 2024) Un exdelMadrid, Manolo Romero, ha parlato delle differenze traJr e il georgiano del Napoli Khvicha. Il brasiliano dei blancos è stato spesso preso di mira (nonostante 3 gol nelle ultime 4 partite) per il suo comportamento extra sportivo. Ricordiamo che durante il match contro il Lipsia di Champions League ha avuto un’accesa lite con il difensore Orban, finendo per mettergli le mani al collo. A Cadena Ser Romero ha rivelato: «Non mi dispiacerebbe scambiarecon. Formerebbe un grande attaccao con». Il Napoli spera di ritrovare il verocontro il Barça Il quotidiano catalano Sport avvisa i tifosi del Barcellona: “Qualche mese fa Khvicha ...

