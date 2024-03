Kvaratskhelia alla ricerca del gol europeo | manca da 17 mesi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024) Contro il Barcellona questa sera Calzona e il Napoli si affidano a: il georgiano è rinato, ma in Europa non segna da 17Questa sera il Napoli aspetta la grande notte di. Il georgiano, come riportato dal Corriere dello Sport, è rinato con la cura Calzona, che gli ha ridato sicurezza e tolto il peso delle responsabilità che aveva condizionato la prima parte di stagione. L’esterno ha ritrovato in campionato il feeling con il gol e contro il Barcellona i tifosi sperano che possa tornare ad essere decisivo anche in Europa, in cui però il digiuno in zona gol è ancora maggiore: 17. L’ultima volta in casa contro l’Ajax a ottobre 2022.