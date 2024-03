Klose | «Allenare la Lazio? Non ho avuto nessuna chiamata | ma domani sarei già a Formello»

(Di martedì 12 marzo 2024) In collegamento con gli studi di Sky Sport dallo stadio di Montjuic per il pre partita di Barcellona-Napoli, Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio hanno raccontato il loro incontro con, proprio quando è arrivata nel pomeriggio la notizia delle dimissioni di Sarri come allenatore dellae il nome dell’ex calciatore biancoceleste circola tra i possibili successori Di Marzio: «Mentre eravamo qui sul campo ci siamo voltati e abbiamo visto alle nostre spalle. Gli abbiamo chiesto “se tu il nuovo allenatore della?” Lui con massima signorilità e grande entusiasmo sarebbe prontissimo. Non ha ricevuto ancora unadiretta, ma soltanto giornalisti e tifosi. Ha detto che durante la partita tiene il cellulare spento e io gli ho detto che forse è meglio se lo accende. Ma ha detto no, ...

Dimissioni Sarri, Rambaudi: “Meglio così, non aveva più la squadra in mano. Klose Soluzione bella e intrigante”: Forse Klose potrebbe essere il più intrigante, quello con una forte credibilità. Klose è una soluzione appropriata. No, nel calcio non si può solo Allenare sul campo ma si devono avere più qualità ...tag24

Sarri out, chi sarà il prossimo allenatore della Lazio Rocchi in pole, Klose scelta di cuore mentre Tudor sembra più difficile: il totonomi: Caos in casa Lazio. Maurizio Sarri si è dimesso da allenatore della squadra biancoceleste. La notizia è stata riportata da Adnkronos. La decisione del tecnico toscano ...leggo

Lazio, nasce il dopo Sarri: Rocchi o Klose-Lulic, ma occhio a Tudor...: Il presidente Lotito sta vagliando tre ipotesi fra traghettatori, grandi ex e la pista che porta all'ex Marsiglia ...gazzetta