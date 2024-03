Kinder Gransorpresa Gigante 2024 di Batman è su Amazon a un prezzo scontato

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 12 marzo 2024) Ildiè disponibile in vendita suad unconveniente per tutti i fan del celebre cavaliere oscuro. L’uovo è uno dei tanti prodotti a cuiha pensato in vista delle prossime festività pasquali e, sicuramente, sarà uno dei più venduti dell’anno. Fatto di finissimo cioccolato al latte, l’uovo ha sorprese che appartengono all’universo di, per la gioia di grandi e piccini. L’uovoPasquadiFonte:Gli ingredienti dell’uovodisono i ...