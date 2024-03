Keita Balde | «Inter società seria | che merita di stare dove sta»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024) L’exe Lazioha parlato del rendimento dei nerazzurri di Simone Inzaghi. L’attaccante, oggi all’Espanyol, non dimentica il passato. UNITO E FORTE ? L’ex nerazzurroa Sky Sport sull’: «Si è formato un blocco unito e forte. L’anno in cui siamo arrivati noi si è formato un gruppo fortissimo. L’è una, chedista. Stanno facendo benissimo tutti: Inzaghi, i giocatori e la dirigenza. Lavorano alla grande, lo scorso anno sono arrivati in finale di Champions League e quest’anno stanno dominando la Serie A».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...