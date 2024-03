Kate Middleton | prosegue il mistero sulla foto e partono le teorie del web

Antonio Caprarica – giornalista per anni corrispondente Rai da Londra, non riesce quasi a crederci. In un’analisi fatta all’Adnkronos, ha definito l’immagine photoshoppata da Kate Middleton «una ... (iodonna)

Gb, stampa britannica indulgente con Kate e il suo fotoritocco: Milano, 12 mar. (askanews) – “Non lamentarti mai, non spiegare mai”. La legge non scritta della corte britannica – tanto cara a Elisabetta II – è stata infranta da Catherine, principessa del Galles, p ...askanews

Kate Middleton è scomparsa Le strane teorie dopo la foto ritoccata: Kate Middleton è al centro della cronaca internazionale, non solo per la sua operazione ma anche per la sua assenza. La Duchessa, infatti, non è ancora tornata sotto i riflettori e in tanti stanno ini ...napolike

Sorrisi tirati, nuove rughe e capelli radi: il principe William stanco e invecchiato: Il principe William, al Commonwealth Day 2024, porta in volto i segni del momento difficile dei Windsor. Guarda il video su Amica.it ...amica