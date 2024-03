Kate Middleton | lo zio e il Palazzo tornano a rassicurare i fan

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 12 marzo 2024) Non si placano in alcun modo le speculazioni che riguardano la salute di. La notizia del suo ritorno in pubblico alle prove del Trooping the Colour aveva rallegrato i fan, ma ilè dovuto tornare ad intervenire. Anche lo zio della principessa del Galles ha condiviso ciò che sa con il pubblico di una nota trasmissione televisiva. Nonostante Kensington Palace avesse annunciato chesi sarebbe ritirata da tutti gli incarichi ufficiali durante il periodo di convalescenza, le notizie sul suo ritorno continuano a circolare. Il, infatti, ha chiarito fin da subito che non è previsto un ritorno a lavoro della principessa del Galles prima di Pasqua. L’ufficio della principessa sta faticando molto in queste settimane per tenere a freno ogni fake ...