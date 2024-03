Kate Middleton dimessa | le condizioni della Principessa del Galles

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 12 marzo 2024)è stata fotografata per la prima volta con William da quando è stata ricoverata e le immagini non promettono niente di buono. Ladelnon ha mai veramente sbagliato da quando è entrata a Corte nel lontano 2011, ma dall’operazione all’addome che ha subito lo scorso 16 gennaio non è più la stessa. Ha inanellato una serie di gravi errori che stanno compromettendo la sua credibilità., il primo incomprensibile errore fatesembra una principiantevita di Palazzo. Insomma, sembra Meghan Markle che qualsiasi cosa faceva o diceva, sbagliava. Come può essere stata così ingenua da condividere una foto ritoccata sui social? Perché aveva bisogno di modificarla se si trova con la ...