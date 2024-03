Kate e il mistero della foto | “È di novembre 2023” La stampa attacca la Royal Family

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 12 marzo 2024) Perché mentire? Questa la domanda che si stanno ponendo i sudditi britannici alla lucepolemica che ha visto coinvoltaMiddleton, rea di aver condiviso uno scatto pesantemente ritoccato. E, a quanto pare, anche datato. Secondo i tabloid inglesi, infatti, lagrafia sarebbe stata scattata con una macchina Canon e ritoccata con il software Adobe due volte, l’8 marzo alle 21.54 e il 9 alle 09.39. Successivamente sarebbe stata salvata su un Apple Mac e infine diffusa da Kensington Palace domenica 10, quando in Gran Bretagna ricorreva la Festamamma. Per Eric Baradat, direttore del deskAgence France-Presse, una delle agenzie internazionali che ha ritirato l’immagine innescando un caso che non accenna a risolversi, si tratta “di un fallimento di comunicazione” ...