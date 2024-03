Juve | sogno Koopmeiners | Soulè | Iling Jr e McKennie tra i ‘sacrificabili’

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) La prossima estate lantus, come anticipato dai rumors durante il mercato invernale, si muoverà con forza per un centrocampista di grande spessore e il primo nome sul taccuino del direttore bianconero Cristiano Giuntoli è quello di Teun, olandese dell’Atalanta che ha segnato una doppietta proprio ai bianconeri nell’ultimo turno di Serie A. Per acquistare il giocatore dalla Dea servirà uno sforzo importante che, come riferito dalla Gazzetta dello Sport, lantus è disposta a fare. L’insidia principale oggi arriva dalla Premier League, con il Liverpool che ha messo gli occhi sull’olandese e potrebbe lanciare l’offensiva nelle prossime settimane. A parità di proposta, però, il giocatore preferirebbe restare in Italia e a questo punto lantus è pienamente in corsa. Resta da capire come finanziare il ...