Jorit ammette davanti a Bianca Berlinguer perché ha pubblicato oggi la foto del quadro donato a Papa Francesco – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 12 marzo 2024)ha tenuto banco un post sui social in cui lo street artistha mostrato unadiintento a ricevere una sua opera, un dipinto di Nelson Mandela, con il classico segno che contraddistingue i volti dell’artista partenopeo. «Ho voluto consegnare questa opera aper ringraziarlo per il suo costante e profondo impegno per la Pace», ha spiegato l’artista sui social, senza però menzionare la data in cui il dipinto è stato consegnato. In realtà ilnon è statoal, ma l’11 novembre 2023, ben quattro mesi prima, così come indica lapresente nell’archivio della Sala stampa vaticana, che finora non ha rilasciato alcun commento ...