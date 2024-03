Jordan Jeffrey Baby trovato morto in prigione | tragica fine per una vita travagliata

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 12 marzo 2024), trapper di 27 anni, è stato scopertooggi nel carcere di Pavia, dove era detenuto in seguito alle accuse di rapina aggravata dal punto di vista razziale nei confronti di un uomo di 42 anni. La notizia della sua morte ha scosso la comunità, facendo luce sulle sfide affrontate dai detenuti e sulle carenze del sistema carcerario. Lotta con la salute mentale e tentativi di suicidio Secondo quanto riportato da Fanpage,è statocon una corda al collo, facendo pensare al suicidio come causa della morte. Questo tragico incidente arriva dopo cheaveva già tentato il suicidio un anno fa in modo simile, oltre a aver commesso ripetuti atti di autolesionismo. Nonostante questi segnali d’allarme, la richiesta di affidamento ...