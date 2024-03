Jordan Jeffrey Baby si è ucciso in carcere | il trapper aveva 26 anni

Il trapper Jordan Jeffrey Baby è stato trovato morto con una corda al collo. Si è suicida to in carcere . Il nome all’anagrafe del musicista era Jordan Tinti, aveva 27 anni ed era recluso nella casa ... (cityrumors)

