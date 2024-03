Jordan Jeffrey Baby è morto suicida in carcere | chi è il giovane trapper

(Di martedì 12 marzo 2024)(all’anagrafeTinti), 27 anni, è stato trovato oggineldi Pavia. Il, rinvenuto con una corda al collo, si trovava nel penitenziario dopo che il tribunale di Sorveglianza aveva sospeso la misura dell’affidamento terapeutico.Tinti, il suo vero nome, aveva aggredito un operaio di 42 anni nigeriano. L’aggressione era avvenuta nel sottopassaggio della stazione di Carnate, in provincia di Monza e la rapina aveva avuto anche l’aggravante dell’odio razziale per le frasi pronunciate ai danni della vittima. Insieme a lui aveva partecipato alla rapina anche ilromano Traffik, nome d’arte di Gianmarco Fagà, condannato a cinque anni e quattro mesi. I due postarono su Youtube ...

