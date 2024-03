Jonathan Glazer | la comunità ebraica critica il suo discorso agli Oscar | “Vergogna”

(Di martedì 12 marzo 2024) Quando ha ritirato l’2024 per il miglior film internazionale assegnato al suo acclamato La zona d’interesse, il regista britannicoha usato il palco del Dolby Theatre per mettere in atto undi ringraziamento particolamente attuale e politicizzato che sta facendo molto discutere e per le quali è intervenuta anche la, nella persona di David Schaecter, presidente della Fondazione Sopravvissuti all’Olocausto, che ha espresso forti parole di condanna. Facciamo un piccolo passo indietro: nel suospeech,ha richiamato il conflitto tra Israele e Palestina sottolineando come i civili di Gaza siano vittime della disumanizzazione della guerra, e sostenendo anche il fatto che l’essere ebrei e l’esistenza ...

