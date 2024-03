John Cena non era nudo agli Oscar | semplicemente indossava un Rolex da urlo e delle Birkenstock

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 12 marzo 2024) Quandoè salito sul palco del Dolby Theatre come un Action Man giocattolo impegnato a fare esercizio in palestra, l'unica cosa che gli impediva di mostrarsi completamenteera una busta grande a sufficienza contenente le nominationper i migliori costumi. «I costumi sono così importanti», ha scherzato con un tono un po' imbarazzato, tra gli applausi scroscianti. «Forse la cosa più importante che esista». 96th Annual Academy Awards - Show Kevin Winter/Getty ImagesIl suo "costume" era basato quasi interamente su un fisico da Wrestlemania che gli ha permesso di ottenere ruoli nei blockbuster di Hollywood. La cosa più importante in questo numero è che indossa due capi d'abbigliamento accuratamente selezionati. Se la sceltacalzature può avere fatto passare la ...