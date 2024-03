John Barnett | ex dipendente Boeing | trovato morto Ecco cosa aveva dichiarato sugli aerei

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 marzo 2024 –, exdella, è statonel parcheggio di un hotel nella Carolina del Sud. L’uomo, chein passato sollevato preoccupazionistandard di produzione dell’azienda,lavorato per laper 32 anni, fino al suo pensionamento nel 2017 per motivi di salute. Nei giorni precedenti la sua mortetestimoniato in una causa contro la società. Lo scrive la Bbc. Sommariosappiamo Chi eraLa revisione della Federal Aviation Administration...

