Jey Uso | “È stato bello essermi separato da mio fratello Jimmy”

(Di martedì 12 marzo 2024) Jey Uso è attualmente uno dei wrestler più in voga tra i fan della WWE: Main Event, infatti, sta godendo di una grandissima popolarità tra gli appassionati. Il suo buon momento gli ha permesso di avere anche diverse opportunità ai più importanti titoli singoli, ma ogni suo match valevole per una cintura èinterrotto da suo. Nell’ultimo episodio di RAW, Jey ha sfidato apertamente il suo gemello ed ex compagno di tag team a un match in quel di WrestleMania e ora manca solamente la risposta del “più grande” dei fratelli Uso. Nel corso di Battleground Podcast, Jey ha parlato del suo rapporto cone del loro split, ammettendo di apprezzare il suo stint in singolo:“Da quando ci siamo separati, ci siamo elevati a vicenda. Io sto facendo le mie cose a RAW, mentre mio fratelo sta sbocciando ...