Italiani all' estero | Vicario batte un criticato Zaniolo | in Francia perde ancora Farioli

(Di martedì 12 marzo 2024) Milano, 12 marzo 2024 - In Serie A e nei maggiori campionato europei sono cominciate le volate finali. Da corse scudetto avvincenti come quella in Premier League, fino a quelle squadre che ormai hanno già una mano sul titolo come il Paris Saint Germain. Ma non c'è solo la corsa al titolo nazionale, perché vanno assegnati anche i posti per la prossima Champions League e tutte le altre competizioni internazionali. E' stata una settimana di grande calcio, con molte squadre che hanno dovuto affrontare anche gli impegni di Champions, Europa e Conference League. Come ogni martedì, andiamo a ripercorrere le prestazioni dei nostri connazionali, giocatori e allenatori, impegnati nei maggiori campionati europei in una nuova puntata diall'. Punto di partenza sempre la Premier League, il campionato con la più alta concentrazione di ...