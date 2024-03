Italiani a Indian Wells | capolavoro Nardi contro Djokovic Ai quarti Vavassori-Bolelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024)(Stati Uniti), 12 marzo 2024 – L'impresa è servita. Lucasconfigge sua maestà Novake approda agli ottavi di finale dell'Masters, dove sfiderà lo statunitense Tommy Paul. L'in, durato oltre due ore di gioco, va in archivio sul 6-4, 3-6, 6-3 in favore del marchigiano, numero 123 della classifica Atp, che diventa il giocatore con il ranking più basso a mandare al tappeto il serbo in un torneo Masters 1000 o in uno Slam, nonché il sesto italiano di sempre, dopo Filippo Volandri, Marco Cecchinato, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, ad avere la meglio del nativo di Belgrado. Negli ultimi 12 mesi,ha perso in cinque occasioniun azzurro. Il racconto del match ...