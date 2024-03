Italia-Albania | un nuovo modello di cooperazione | il convegno il 15 marzo a Roma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Lo storico accordo traper la prevenzione dell'immigrazione irregolare può diventare undi collaborazione con altri Paesi per la gestione dei flussi migratori. Gli aspetti giuridici, politici e diplomatici e le prospettive di questa intesa verranno discussi nel corso del“L'accordo: undiper la gestione dei flussi migratori”. L'evento, promosso dai gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d'in collaborazione con l'Ufficio Studi di FdI, si terrà venerdì 152024, alle ore 17:00, nella Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro presso il Senato della Repubblica, in piazza Capranica 72 a ...