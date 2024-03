Istinti bestiali | una vicenda vergognosa | Marsilio regola i conti dopo la vittoria in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Marcosi prende la sua rivincita. E con lui tutto il centrodestra. Gli attacchi che ha ricevuto negli ultimi giorni di campagna elettorale, quelli che hanno separato il voto inda quello in Sardegna sono indicibili. E così adesso in un'intervista a ilTempo,con quello che fu il campo largo: "Hanno voluto creare una narrazione sul campo larghissimo e il vento di Sardegna che poi si è rivelata essere solo una strategia per provare a chiamare a raccolta l'elettorato di centrosinistra. Abbiamo assistito a una calata in forze delle corazzate editoriali e politiche che le hanno provate tutte", afferma il governatore dell'. Poi affonda il colpo: "Anche, ladi Travaglio è stata, hanno ripreso ...