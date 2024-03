Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | La nave Duilio abbatte due droni nel mar Rosso

I media occidentali favoriscono il massacro di Gaza: così si crea una copertura distorta: "La complicità a favore di questo massacro giornaliero di innocenti è stata ampiamente favorita dai media mainstream. A questo si aggiunge il silenzio assordante degli intellettuali" ...ilfattoquotidiano

Guerra Israele-Hamas, il racconto di Suhail Habib: "Costretti a mangiare mangimi per animali per sopravvivere": Suhail Habib, un collaboratore di Medici senza frontiere, si trova bloccato con la famiglia nel nord della Striscia di Gaza e ha raccontato che, per sopravvivere, sono costretti a mangiare mangime per ...notizie

Guerra navale, Russia Cina e Iran insieme l'esercitazione nel Golfo dell'Oman: operazione Maritime Security Belt 2024: Si chiama Cintura di sicurezza marittima (Maritime Security Belt), ed è la seconda esercitazione navale congiunta delle marine di Cina, Russia e Iran nel golfo ...ilmessaggero