(Di martedì 12 marzo 2024) Particolari misure di sicurezza sono state adottate dariguardo la partecipazione di palestinesi della Cisgiordania nelladelle Moschee di Gerusalemme nei venerdì del. Il Coordinatore delle attività israeliane nei territori (Cogat) ha stabilito che potranno partecipare alle preghiere del venerdì gli uomini di età superiore ai 55 anni, le donne di oltre 50 ed i bambini al di sotto dei dieci anni. Per superare i posti di blocco agli ingressi di Gerusalemme i palestinesi della Cisgiordania dovranno comunque esibire permessi speciali emessi dal Cogat. Il timore di- ha spiegato oggi un responsabile della polizia di Gerusalemme - è che in concomitanza con la guerra a Gaza Hamas cerchi di destabilizzare la situazione nelladelle Moschee e, di riflesso, anche in ...

Hamas ha annuncia to su Telegram la morte di 7 ostaggi israeliani "in seguito a un bombardamento sionista", rendendo noti per ora i nomi di tre dei sette: Haim Gershon Perri, Yoram Itach Metzger e ... (quotidiano)

Un porto temporaneo sulla costa di Gaza per consentire la consegna di aiuti umanitari su larga scala. Un impegno annuncia to da Joe Biden in chiusura del discorso sullo stato dell’Unione di questa ... (linkiesta)

Israele annuncia restrizioni alla Spianata per il Ramadan: Particolari misure di sicurezza sono state adottate da Israele riguardo la partecipazione di palestinesi della Cisgiordania nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme nei venerdì del Ramadan. Il ...ansa

Altro che vittoria totale. Netanyahu rischia se va avanti nella guerra, ma non sa (e non vuole) fermarsi: Israele bloccato e politicamente diviso, in un conflitto che non riesce a vincere di fronte alla sfida asimmetrica di Hamas, senza essere in grado di ...huffingtonpost

Bozza vertice Ue: «Israele non avvii operazione a Rafah»: Il Consiglio europeo si prepara a esortare Israele ad astenersi dall'operazione su Rafah. Lo si legge in una bozza del vertice del 21 marzo.lettera43