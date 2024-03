“È mai possibile che nel conflitto israelo-palestinese l’Europa non possa svolgere qualcosa di più della semplice chiacchiera umanitaria? È veramente una vergogna” . È il j’accuse lanciato ... (ilfattoquotidiano)

eliminare la leader ship di Hamas non significherebbe necessariamente indebolire il gruppo, scrive il Washington Post: questo perché non si affida alla figura di un singolo leader Decapitare Hamas , ... (sbircialanotizia)

Israele a caccia del leader di Hamas da eliminare per la vittoria: Eliminare la leadership di Hamas non significherebbe necessariamente indebolire il gruppo, scrive il Washington Post: questo perché non si affida alla figura di un singolo leader ...adnkronos

Haiti ha bisogno di aiuto: I bambini che vedete qui sopra si sono rifugiati in una scuola per sfuggire alle violenze che infiammano Haiti, la più giovane repubblica dei Caribi, la prima dove gli schiavi si ribellarono vittorios ...corriere

Biden valuta di limitare aiuti a Israele se attacca Rafah: (ANSA) - WASHINGTON, 12 MAR - Joe Biden prenderà in considerazione la possibilità di condizionare gli aiuti militari a Israele se procederà con un'invasione su larga scala di Rafah, che nei giorni sco ...gazzettadiparma