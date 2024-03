Isola d’Ischia | sorpreso con la droga Arrestato 30enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) . L’accaduto è avvenuto a Baranoun soggetto Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Pendio del Gelso, nel Comune di Barano, un soggetto a bordo di un minivan al cui interno hanno rinvenuto una scatola contenente 10 panetti di hashish per un peso complessivo di circa un kg. Di seguito, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto 2 orologi di fedele riproduzione di un noto marchio. Per tali motivi, undi nazionalità macedone, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché denunciato per ...