Fedez , in una fase non facile della sua vita (con Muschio Selvaggio verso lo stop e la crisi con la moglie Chiara Ferragni) ricorda i vecchi tempi o meglio quando partì il suo primo album prodotto ... (open.online)

Isola dei Famosi 2024 : da Matilde Brandi a Edoardo Stoppa, ecco i primi nomi: Iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni sul cast della nuova edizione del reality honduregno. Ecco cosa sappiamo ...vanityfair

“Apocalypse miao”, una colonia di gatti ‘fuori controllo’ rischia di decimare tutti gli uccelli di una piccola Isola. La storia: In un’Isola delle Ebridi (Scozia) è in corso una sorta di battaglia per la sopravvivenza tra gatti e uccelli. Tutto è cominciato con alcuni felini che si sono radunati in una casa abbandonata e hanno ...ilfattoquotidiano

Un tuffo nei Caraibi: sei isole in sette giorni: La crociera delle meraviglie da Santo Domingo a Barbados fino a Guadalupa, toccando altre perle come Santa Lucia, Antigua e Tortola ...quotidiano