IronLev | testato in Italia il primo treno a levitazione passiva

(Di martedì 12 marzo 2024) L’affascinante Shinkansen, il famosissimoproiettile amagnetica che permette di attraversare il Giappone dal Kyushu all’Hokkaido a velocità folli, è diventato nel tempo un simbolo delle grandi capacità tecnologiche nipponiche in tutto il mondo. Il suo primato potrebbe essere messo a rischio da un’innovazione straordinariamente interessante, testata per la prima volta in assoluto L'articolo proviene da Il Difforme.

Trasporti, IronLev: primo test veicolo a levitazione magnetica su rotaie già in uso: Roma, 12 mar. (Adnkronos) - Un veicolo a levitazione magnetica in grado di percorrere una tratta ferroviaria esistente senza alcuna modifica infrastrutturale. È la tecnologia italiana presentata oggi ...lagazzettadelmezzogiorno

Trasporti, in Veneto primo test veicolo a levitazione magnetica su rotaie già in uso: Leggi su Sky TG24 l'articolo Trasporti, in Veneto primo test veicolo a levitazione magnetica su rotaie già in uso ...tg24.sky