Io sono cintura nera di contestazioni | così Giorgia Meloni da Bolzano

(Di martedì 12 marzo 2024) "Iodi, non le seguo tutte. È normale che qualcuno non sia d'accordo e sia scontento, mi preoccuperei se non fosse": queste le parole del premier,, a.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Bolzano, flash mob di protesta contro Giorgia Meloni e l’accordo di Svp con Fdi e Lega: Un flashmob ha accolto l’arrivo di Giorgia Meloni a Bolzano. La presidente del Consiglio era in Alto Adige per la firma dell’accordo di coesione tra il governo e la Provincia autonoma. Le associazioni ...ilfattoquotidiano

