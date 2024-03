Io capitano di Matteo Garrone ispirato a Schettino e alla Costa Concordia | l' epic fail del Televideo Rai

(Di martedì 12 marzo 2024) Ioun film sulla vita die sul naufragio della? L'errore discatena l'ironia dei fan e solleva polemiche politiche. È rimbalzato su tutti i media l'errore madornale commesso dalRai in occasione degli Oscar 2024. Sulla schermata che informava della vittoria de La zona d'interesse come miglior film straniero, si parla anche della sconfitta di Iodi, definito erroneamente "un filmvita dele al disastro della". Naturalmente tutti coloro che hanno visto Iosanno che non ha niente a che ...

Al regista romano non è riuscita l'impresa di riportare a casa il quindicesimo Oscar come miglior film straniero o internazionale nella storia del cinema italiano. Ecco come ha commentato l'avventura ... (comingsoon)

Matteo Garrone non la spunta agli Oscar 2024, ma celebra la straordinaria esperienza in cinquina per il miglior film straniero condivisa con gli interpreti di Io capitano Seydou Sarr e Moustapha ... (movieplayer)

