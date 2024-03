Inzaghi | «Quest’Inter non è nata a Istanbul | è il frutto di tre anni di percorso»

(Di martedì 12 marzo 2024) Il tecnico dell’Inter Simoneha parlato in conferenza stampa prima del match di Champions contro l’Atletico Madrid. L’andata era termi1-0 per i nerazzurri. La conferenza diSi dice che questa Inter è: le differenze di approccio tra questa squadra e quella dell’anno scorso, pensando a Porto? «Io di questo, che la squadra èdopo tutto questo, non sono d’accordo: io guardo ildi questi tree guardo la squadra già dal primo anno cosa è riuscita a fare nelle coppe, dove abbiamo superato un ottimo girone dopo tanti, giocando contro Real Madrid e Liverpool due grandi gare. È undi tre, nel quale la squadra è sempre riuscita a passare ...

Matteo Barzaghi ha parlato della probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Atletico Madrid , partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. FORMAZIONE INTER – Queste ... (inter-news)

Giancarlo Padovan ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi, vincente ieri in casa del Bologna per 0-1 grazie a un gol di Yann Bisseck. Queste le parole di Giancarlo Padovan nel corso di Sky Sport 24. ... (inter-news)

Inzaghi "Atletico forte, sarà una battaglia sportiva": 'Non dobbiamo pensare all'1-0 dell'andata, serve la solita Inter', dice Dimarco MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Sarà una gara importante ...sport.tiscali

Inzaghi verso l'Atletico: "Questa Inter non è nata a Istanbul, ma tre anni fa. Abbiamo un vantaggio minimo": L'Inter, però, si presenta a Madrid con lo scudetto in tasca e la consapevolezza della propria forza, anche se Inzaghi ci tiene a fissare un punto: "Non sono d'accordo quando si dice che Questa ...eurosport

Dimarco a Sky: "Il nostro vantaggio è minimo, dovremo andare in campo partendo da 0-0": Dopo l'andata vinta 1-0, l'Inter dovrà affrontare domani l'Atletico Madrid in casa ... "Dovremo avere la mentalità che abbiamo usato in tutte le partite Quest’anno: andare in campo compatti e cercare ...fcinternews