Inzaghi | «Pronti per affrontare l’Atletico domani sera»

(Di martedì 12 marzo 2024) L’allenatoreparla alla vigilia dell’importante confronto di Champions League tra Atletico Madrid e Inter Alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Inter, l’allenatore Simonesi esprime così in conferenza stampa. QUESTA SQUADRA E’ NATA DOPO ISTANBUL – «Io di questo che la squadra è nata dopo tutto questo non sono d’accordo: io guardo il percorso di questi tre anni e guardo la squadra già dal primo anno cosa è riuscita a fare nelle coppe, dove abbiamo superato un ottimo girone dopo tanti anni, giocando contro Real Madrid e Liverpool due grandi gare. È un percorso di tre anni, nel quale la squadra è sempre riuscita a passare il turno, cosa non scontata negli ultimi dieci anni qui all’Inter. Il percorso è molto più lungo, per quanto riguardasappiamo ...