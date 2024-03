Inzaghi | «Non gestiremo 1-0 andata! Battaglia di nervi? Sappiamo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024), dopo aver parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Inter, ha proseguito il lungo gire di interviste. L’allenatore nerazzurro a sportmediaset.it sottolinea come la sua squadra sia pronta a unadi. Poi dice a chiare lettere che non bisogna pensare al risultato dell’: di seguito il suo intervento L’NON ESISTE – Simonealla vigilia di Atletico Madrid-Inter non vuole assolutamente pensare all’1-0 dell’: «Il risultato ci dà un piccolo vantaggio ma chiaramente non staremo a speculare, gestire, ma cercheremo di fare la nostra partita sapendo che troveremo un avversario forte che in casa si trasforma. Il cammino in campionato ci fa capire che tipo di squadra è l’Atletico Madrid qui al Wanda ...