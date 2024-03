Inzaghi non da solo presenta Atlético Madrid-Inter | oggi conferenza stampa di vigilia

(Di martedì 12 marzo 2024)sarà protagonistacon ladi: domani si gioca, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023-2024. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare in attesa della partita principale del mese., ritorno degli ottavi di finale di Champions League, riparte dalla vittoria per 1-0 dell’andata firmata Marko Arnautovic. Peraltro ora assente per infortunio Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 21 all’Estadio Civitas Metropolitano nella ...

L’Inter nel 2024 sa solo vincere. I numeri della formazione di Simone Inzaghi sono sempre più clamorosi, i nerazzurri non si ferma no più. In tanti avevano segnato questa data come quella del ... (serieanews)

Bologna - Inter , voti e statistiche: Motta perde una grande occasione e Simone Inzaghi invece non si ferma più Era il big-match della giornata e Bologna - Inter non ha tradito le attese, è stata una ... (calcionews24)

Inzaghi vede lo scudetto: adesso però focus sul l’Atletico Madrid . In Champions League, il tecnico dell’Inter – come spiegato da Tuttosport – non vuole distrazioni . CONCENTRAZIONE – Simone Inzaghi , ... (inter-news)

Diciamolo prima, a scanso di equivoci. Mercoledì l’ Inter si gioca l’accesso agli ottavi di Champions, non la stagione. Non... (calciomercato)

In Spagna e in Italia danno l’Inter super favorita contro l’Atletico nel ritorno degli ottavi. Biasin avvisa però che i nerazzurri di Inzaghi non sono ancora ai quarti. Fabrizio Biasin, giornalista ... (ilveggente)

Il bel calcio di Inzaghi contro la bellicosità di Simeone: “L’Inter non è già ai quarti”: In Spagna e in Italia danno l'Inter super favorita contro l'Atletico. Biasin avvisa che i nerazzurri di Inzaghi non sono ancora ai quarti.ilveggente

Inter: Madrid non è un esame, perché Inzaghi ha già centrato l'obiettivo: Diciamolo prima, a scanso di equivoci. Mercoledì l`Inter si gioca l`accesso agli ottavi di Champions, non la stagione. Non sarà semplice, il risultato dell`andata.calciomercato

Samantha De Grenet: «Il flirt con Totti Dopo la relazione con Inzaghi non volevo essere vista come la donna dei calciatori»: Totti, Inzaghi, Nek, Benetton. Gli uomini sono stati al centro dell'intervista di Samantha De Grenet, ospite oggi a "Storie di donne al bivio". Nel salotto di Monica Setta, la ...msn