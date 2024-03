Inzaghi | «Atletico Madrid | servirà la migliore Inter! Episodi decisivi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 12 marzo 2024)dopo la conferenza stampa alla vigilia di, ha presentato la sfida di domani anche in un’vista rilasciata suTV. Il tecnico nerazzurro ha parlato dei dettagli. I DETTAGLI – Simoneha parlato in una nuovavista dopo la conferenza stampa: «La squadra sta abbastanza bene, abbiamo lavorato bene. Purtroppo rispetto la sfida di andata non avremo Carlos Augusto e Arnautovic, che erano entrati molto bene. Ma è normale avendo così tante partite ravvicinate. Cosa temo dell’? Ci aspettiamo una grande gara da parte loro, soprattutto in casa.la, abbiamo preparato la sfida nel ...