Inzaghi Atletico forte | sarà una battaglia sportiva

(Di martedì 12 marzo 2024) "Non dobbiamo pensare all'1-0 dell'andata, serve la solita Inter", dice Dimarco MADRID (SPAGNA) - "una gara importante e difficilissima, in uno stadio dove l'ha vinto 13 partite su 14, pareggiandone una, sappiamo chedura, cercheremo di giocarla al massimo perchè le serate di Cham

Pagina 2 | Inzaghi: "In tre anni sempre avanti in Champions. All'Inter non era scontato": L'allenatore nerazzurro ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera contro l'Atletico Madrid di Simeone ...tuttosport

Inzaghi verso l'Atletico: "Questa Inter non è nata a Istanbul, ma tre anni fa. Abbiamo un vantaggio minimo": Vigilia di Champions League per l'Inter che mercoledì sera affronta l'Atletico Madrid al Civitas Metropolitano ... scudetto in tasca e la consapevolezza della propria forza, anche se Inzaghi ci tiene ...eurosport

Inter, Inzaghi sfida Simeone: «Siamo nati dopo Istanbul No, qui c'è un percorso di tre anni»: Senza Carlos Augusto e Arnautovic l’Inter affronta l’Atletico Madrid per il ritorno degli ottavi ... I nerazzurri sognano di andare avanti e, chissà, giocarsi una seconda finale. Simone Inzaghi, però, ...ilmessaggero