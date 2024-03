Inzaghi “Atletico forte | sarà una battaglia sportiva”

(Di martedì 12 marzo 2024) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “una gara importante e difficilissima, in uno stadio dove l’ha vinto 13 partite su 14, pareggiandone una, sappiamo chedura, cercheremo di giocarla al massimo perchè le serate di Champions sono speciali e noi vogliamo proseguire il nostro cammino”. Così il tecnico dell’Inter, Simone, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions in casa dei colchoneros di Simeone. Si parte dall’1-0 con cui i nerazzurri si sono imposti all’andata al Meazza, di sicuro una buona base dalla quale ripartire, mapensa ai 90? di domani e basta. “Non sono bravo con le percentuali, abbiamo un piccolo vantaggio per il risultato dell’andata, ma cercheremo di fare la nostra gara senza pensare a quello che è successo a San ...

