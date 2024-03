Investimento da 3 | 2 miliardi per produrre chip

(Di martedì 12 marzo 2024) Un maxida 3,2di euro per un nuovo impianto di microprocessori in Italia che, a pieno regime, potrà generare 1.600 nuovi posti di lavoro diretti. È il progetto della società di Singapore Silicon Box annunciato ufficialmente ieri dal ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso assieme ai vertici del colosso asiatico. La nuova fabbrica sarà situata nel Nord Italia ma il luogo esatto resta ancora top secret: "stiamo ancora valutando le possibili location in base a una serie di fattori come il contesto, le infrastrutture, la presenza di istituti di ricerca di università, ma contiamo di avviare l’nei prossimi mesi e comunque entro l’anno", ha spiegato Byung Joon (BJ) Han, co-fondatore e Ceo di Silicon Box, società specializzata in tecnologielet integration, advanced ...

