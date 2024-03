Internet dallo spazio costa meno della fibra | 29 euro al mese La super offerta di Starlink per l’Italia

Cos’è il digiuno dalla dopamina, la nuova moda social che può diventare pericolosa: Si tratta di una teoria formulata da uno psichiatra negli Stati Uniti, ma poi degenerata in una serie di interpretazioni erronee ...fanpage

Come difendersi dalle truffe Internet: Stasera a Casalecchio si tiene un incontro sull'importanza di prevenire i reati online e tramite cellulare, rivolto a tutte le fasce d'età. Esperti forniranno consigli per difendersi.ilrestodelcarlino

Usare l'AI per smascherare le falle di sicurezza nelle app: La startup italiana Equixly ha sviluppato una tecnologia per analizzare automaticamente gli scambi di informazione tra i software in rete e trovare le insicurezze. È la prima a farlo su grande scala ...wired