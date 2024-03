Inter | Sommer pazzo di Inzaghi | «È un mostro | vi spiego»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024) Le parole di Yann, portiere dell’, sulla sua prima stagione in nerazzurri tra Serie A e Champions League Yannha parlato a Copa TS della sua stagione all’. PAROLE – «Come portiere, è pazzesco giocare dietro quelle linee. E se qualcuno riesce a passare, cerco di fare il mio lavoro. Lavoriamo molto bene come squadra, questo è il risultato. Ma a volte rimango scioccato quando guardo i numeri. In questoè un: è molto attento ai dettagli, in ogni allenamento mira ad ottenere sempre il massimo. Lucien Favre è un tecnico completamente diverso. Ma nel mio primo anno al Gladbach abbiamo difeso molto bene anche quando siamo arrivati ??terzi e abbiamo subito pochissimi gol. Abbiamo segnato abbastanza gol in attacco, ma siamo stati molto efficienti, i ...